GOL İZLE | Portekiz 1-1 Norveç (Joao Cancelo)
04 Ekim 2026 22:35
Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4’ün 4. haftasında Norveç’i konuk ediyor. Portekiz, Joao Cancelo'nun 39. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
GOL İZLE | Portekiz 1-1 Norveç (Joao Cancelo) 04.10.2026 | 22:35
00:32
GOL İZLE | Portekiz 0-1 Norveç (Kristoffer Ajer) 04.10.2026 | 22:34
01:10
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Sırbistan (Mihajlo Cvetkovic) 04.10.2026 | 22:32
01:54
GOL İZLE | Hollanda 1-0 Sırbistan (Teun Koopmeiners) 04.10.2026 | 22:30
10:01
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kosova 1-1 Avusturya 04.10.2026 | 22:14
04:08
MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya 04.10.2026 | 21:28
01:22
TIKLA İZLE | Kosova'da Milot Rashica sakatlandı! 04.10.2026 | 21:14
00:49
GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya (Christoph Lang) 04.10.2026 | 20:51
01:20
GOL İZLE | Kosova 1-0 Avusturya (Fisnik Asllani) 04.10.2026 | 20:46
10:05
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya 04.10.2026 | 00:35
10:13
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya 04.10.2026 | 00:34
12:08
MAÇ ÖZETİ İZLE | İspanya 3-1 Çekya 04.10.2026 | 00:32
01:49
GOL İZLE | İspanya 3-1 Çekya (Mikel Merino) 03.10.2026 | 23:55
01:15
GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya (Jiri Slama) 03.10.2026 | 23:35
01:03
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya (John McGinn) 03.10.2026 | 23:26
04:33
MAÇ ÖZETİ İZLE | İzlanda 3-0 Bulgaristan 03.10.2026 | 23:20
04:29
MAÇ ÖZETİ İZLE | Estonya 1-0 Lüksemburg 03.10.2026 | 23:18
04:05
MAÇ ÖZETİ İZLE | Belarus 4-0 San Marino 03.10.2026 | 23:17
01:11
GOL İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya (Dan Ndoye) 03.10.2026 | 22:34
01:15
GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya (Rodri) 03.10.2026 | 22:30