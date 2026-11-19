Beşiktaş Fuzul'da Özkan Arseven'den transfer müjdesi!
19 Kasım 2026 21:19
EuroLeaegue'de temsilcimiz Beşiktaş Fuzul, Real Madrid'i 83-79'luk skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin yöneticisi Özkan Arseven, galibiyeti A Spor'da değerlendirirken, taraftarlara da transfer müjdesini verdi. İşte detaylar...
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06:47
Beşiktaş Fuzul'da Özkan Arseven'den transfer müjdesi! 19.11.2026 | 21:19
14:54
Danimarka 2-3 Norveç (MAÇ ÖZETİ İZLE) 18.11.2026 | 01:37
08:19
Polonya 1-1 İsveç (MAÇ ÖZETİ İZLE) 18.11.2026 | 01:31
01:04
GOL İZLE | Danimarka 2-3 Norveç (Erling Haaland) 18.11.2026 | 01:00
01:22
GOL İZLE | Danimarka 2-2 Norveç (Martin Odegaard) 18.11.2026 | 00:46
01:38
GOL İZLE | Galler 2-3 Portekiz ( Carlos Borges) 18.11.2026 | 00:30
01:06
GOL İZLE | Galler 2-2 Portekiz (Pedro Neto) 17.11.2026 | 23:38
01:13
GOL İZLE | Galler 2-1 Portekiz (Sorba Thomas) 17.11.2026 | 23:36
01:12
GOL İZLE | Danimarka 2-1 Norveç (Erling Haaland) 17.11.2026 | 23:33
01:08
GOL İZLE | Polonya 1-1 İsveç (Hugo Larsson) 17.11.2026 | 23:21
01:13
GOL İZLE | Polonya 1-0 İsveç (Adrian Benedyczak) 17.11.2026 | 23:18
01:20
GOL İZLE | Danimarka 2-0 Norveç (Pierre-Emile Höjbjerg) 17.11.2026 | 23:17
01:25
GOL İZLE | Danimarka 1-0 Norveç (Rasmus Höjlund) 17.11.2026 | 23:16
02:06
GOL İZLE | Galler 1-1 Portekiz (David Brooks) 17.11.2026 | 23:12
01:15
GOL İZLE | Galler 0-1 Portekiz (Bruno Fernandes) 17.11.2026 | 23:10
01:09
GOL İZLE | İsviçre 4-0 İskoçya (Zeki Amdouni) 17.11.2026 | 00:46
01:48
GOL İZLE | Almanya 5-0 Hollanda (Brajan Gruda) 17.11.2026 | 00:36
01:26
GOL İZLE | Yunanistan 1-0 Sırbistan (Georgios Masouras) 17.11.2026 | 00:29
01:21
GOL İZLE | Almanya 4-0 Hollanda (Florian Wirtz) 17.11.2026 | 00:27
01:22
GOL İZLE | Almanya 3-0 Hollanda (Nico Schlotterbeck) 17.11.2026 | 00:26