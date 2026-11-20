Kibariye'nin yeni imajı çok beğenildi! Paylaşımına yorum yağdı | Video

20 Kasım 2026 08:48

Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, bu kez şarkılarıyla değil, geçirdiği imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Saçlarını yenileyerek farklı bir görünüme kavuşan sanatçının yeni hali sosyal medyada ilgi gördü.