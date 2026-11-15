Eşine hayran bakışları gündem oldu! Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan aşerme itirafı!
15 Kasım 2026 22:59
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, katıldıkları etkinlikte gazetecileri sorularını yanıtladı. Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, gazetecilere heyecanını dile getirdi. Ünlü oyuncu, aşerdiği şeyi de itiraf etti. İşte Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy’un o dikkat çeken açıklamaları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:18
3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi! 15.11.2026 | 21:38
00:20
00:24
İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video 13.11.2026 | 15:23
00:44
00:15
00:20
Bahar Candan'ın son hamlesi "Bu kadarına da pes" dedirtti... | Video 13.11.2026 | 10:57
00:25
00:10
00:36
00:40
00:56
Atakan Özyurt ve eşinden oğulları Aren'e 2. yaş sürprizi! | Video 12.11.2026 | 12:58
00:20
00:20
00:17
Güllü davasında mahkemeden ara karar! | Video 12.11.2026 | 11:45
00:09
00:17
Karnı etkinlikte ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuğuna hamile! 11.11.2026 | 21:03
00:40
00:36
00:22
Emel Sayın şan egzersizi yaptığı anları paylaştı… | Video 11.11.2026 | 14:42