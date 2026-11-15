Eşine hayran bakışları gündem oldu! Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır’dan aşerme itirafı!

15 Kasım 2026 22:59

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy, katıldıkları etkinlikte gazetecileri sorularını yanıtladı. Anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, gazetecilere heyecanını dile getirdi. Ünlü oyuncu, aşerdiği şeyi de itiraf etti. İşte Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy’un o dikkat çeken açıklamaları!