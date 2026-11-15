3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi!

15 Kasım 2026 21:38

Ünlü şarkıcı Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez’le bugün akşam saatlerinde dünyaevine girdi. Aile ve arkadaşlar arasından düzenlenen tören kameralara tarafından böyle görüntülendi. İşte Kutsi ve Sevda Sönmez’in o mutlu anları…