İdo Tatlıses kız babası olmak istiyor! Eşi Yasemin Şefkatli ile isim konusunda anlaşamadı

12 Kasım 2026 21:08

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses, kız çocuğu sahibi olmayı istediğini dile getirdi.