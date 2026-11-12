İdo Tatlıses kız babası olmak istiyor! Eşi Yasemin Şefkatli ile isim konusunda anlaşamadı
12 Kasım 2026 21:08
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses, kız çocuğu sahibi olmayı istediğini dile getirdi.
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