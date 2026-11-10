Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar çifti çocuk istediklerini açıkladı: Utanma söyle!

10 Kasım 2026 22:06

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, bugün bir etkinliğe eşi Burak Yırtar’la birlikte katıldı. Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar, gazetecilerin sorularına samimi cevaplar verdi. İşte ünlü çiftin o açıklamaları!