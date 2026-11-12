Sinan Akçıl telsizi çalıştırınca neye uğradığını şaşırdı: "Ben de Hülya Avşar" | Video

12 Kasım 2026 12:12

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ın başına gelen olay, duyanları kahkahaya boğdu! Dairesinde unutulan bir telsizi çalıştırarak site yönetimine ulaşan Akçıl, kendisini tanıtınca karşısındaki görevlinin verdiği yanıtla neye uğradığını şaşırdı. Üstelik görevlinin onu ikna etmesi de hiç kolay olmadı!