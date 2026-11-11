Emel Sayın şan egzersizi yaptığı anları paylaştı… | Video

11 Kasım 2026 14:42

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Emel Sayın, ilerleyen yaşına rağmen kaybetmediği çalışma disipliniyle yine adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla ses çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini gösteren 80 yaşındaki sanatçının disiplini takipçilerinden büyük takdir topladı.