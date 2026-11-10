Batman’da iki araç ateşe verildi
10 Kasım 2026 20:23
Batman’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki araç ateşe verildi.
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