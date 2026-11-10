Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video
10 Kasım 2026 12:28
Samsun'un Atakum ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Kara idaresindeki hafif ticari araç, Oğulcan Özatılagan yönetimindeki öğrenci servisi minibüs, Zehra Saruhan yönetimindeki otomobil ve Muhammet Köse idaresindeki otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araç sürücüleri Emirhan Kara ve Zehra Saruhan ile Sümmeyye Meva Saruhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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