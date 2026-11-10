Video Yaşam Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video
Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video

Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video

10 Kasım 2026 10:36

Bartın'da 2 katlı betonarme evde çıkan yangını, itfaiye söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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Terkehatipler köyü Bacaklar Mahallesi'nde Ali Mekeç'e ait 2 katlı evin mutfağında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Mekeç, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangına, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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