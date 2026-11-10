İş yerinin merdivenindeki demir korkulukları böyle çaldı | Video
10 Kasım 2026 10:02
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, bir iş yerinin merdivenindeki demir korkulukları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün gece ilçedeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, bir iş yerinin merdivenindeki demir korkulukları söktükten sonra çalıp, kaçtı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
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