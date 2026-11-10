Hatay'da alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi | Video

10 Kasım 2026 09:58

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dörttaş Sahil Yolu üzerinde seyreden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inip itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.