Hatay'da alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi | Video
10 Kasım 2026 09:58
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dörttaş Sahil Yolu üzerinde seyreden otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü araçtan inip itfaiyeyi aradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken araç kullanılmaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Hatay'da alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi | Video 10.11.2026 | 09:58
06:01
02:35
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 10.11.2026 | 09:55
00:31
Rize'de kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı 10.11.2026 | 09:28
01:10
Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video 10.11.2026 | 09:02
00:25
00:34
Mardin’de kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı 10.11.2026 | 09:19
01:07
Motosikletinin yandığını gören genç üzüntüden kendini yere bıraktı | Video 10.11.2026 | 08:43
00:32
01:01
Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı 09.11.2026 | 23:31
01:18
Arnavutköy'de feci kaza kamerada: 1 ölü, 10 yaralı 09.11.2026 | 19:16
01:34
Ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un acı günü 09.11.2026 | 18:58
02:44
04:36
Malatya'da özel bakım merkezinde ihmal ve istismar iddiası | Video 09.11.2026 | 16:58
03:07
00:09
Otomobile çarpan motosikletli böyle savruldu | Video 09.11.2026 | 16:20
00:08
İzmir'deki patlamada can kayıpları ve enkaz altında kalanlar var | Video 09.11.2026 | 16:09
01:30
02:58
03:36
Aliağa'daki patlamada ölü ve yaralılar var | Video 09.11.2026 | 15:38