İzmir'deki patlamada can kayıpları ve enkaz altında kalanlar var | Video

09 Kasım 2026 16:09

İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 6 işçi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan 8 vatandaşımızın ise enkaz altında olduğu öğrenildi.