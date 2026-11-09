Video Yaşam İzmir'deki patlamada can kayıpları ve enkaz altında kalanlar var | Video
İzmir'deki patlamada can kayıpları ve enkaz altında kalanlar var | Video

İzmir'deki patlamada can kayıpları ve enkaz altında kalanlar var | Video

09 Kasım 2026 16:09

İzmir'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 6 işçi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan 8 vatandaşımızın ise enkaz altında olduğu öğrenildi.

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