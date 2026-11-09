Kızının 40'ını uçuran Sude Burcu o anları böyle paylaştı! | Video
09 Kasım 2026 10:08
Survivor All Star macerasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sude Burcu, anne olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Minik kızı Mira’nın kırkının uçurulmasının ardından sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşan ünlü isim, duygusal paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
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