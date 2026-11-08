Video Yaşam İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video
İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video

İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video

08 Kasım 2026 13:16

Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Hezarfen Havalimanı’nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video 01:37
İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video 08.11.2026 | 13:11
Otomobilin camlarını kırdı gitti, 1 saat sonra geri gelip ateşe verdi: O anlar kamerada 01:06
Otomobilin camlarını kırdı gitti, 1 saat sonra geri gelip ateşe verdi: O anlar kamerada 08.11.2026 | 12:51
Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video 00:40
Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye dudak uçuklatan ceza! | Video 08.11.2026 | 12:48
Esenyurt’ta yakınlarının kelepçesini açıp kaçırdığı hükümlü 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı 01:34
Esenyurt’ta yakınlarının kelepçesini açıp kaçırdığı hükümlü 6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı 08.11.2026 | 12:26
6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:41
6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.11.2026 | 12:18
Gaziosmanpaşa’da 15 katlı binada yangın! | Video 00:58
Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binada yangın! | Video 08.11.2026 | 12:12
Kağıthane’de kuyumcuya 2 ay sonra ikinci saldırı: Olay kamerada 03:26
Kağıthane’de kuyumcuya 2 ay sonra ikinci saldırı: Olay kamerada 08.11.2026 | 11:08
Ümraniye’de iki motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada 00:44
Ümraniye'de iki motosiklet çarpıştı! Feci kaza kamerada 08.11.2026 | 11:02
Polis, Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı yapan şüphelinin evini bastı: Uyuşturucu imalatı ortaya çıktı | Video 03:09
Polis, Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı yapan şüphelinin evini bastı: Uyuşturucu imalatı ortaya çıktı | Video 08.11.2026 | 10:04
Fatih’te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada 00:18
Fatih'te yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada 08.11.2026 | 10:02
Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 01:20
Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 08.11.2026 | 09:43
Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu! Kapora dolandırıcılığı girişimi kamerada | Video 05:10
Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu! Kapora dolandırıcılığı girişimi kamerada | Video 07.11.2026 | 16:39
Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuru! İki grup böyle çatıştı | Video 02:22
Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuru! İki grup böyle çatıştı | Video 07.11.2026 | 17:13
Karabük’te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar gördü | Video 01:53
Karabük’te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar gördü | Video 07.11.2026 | 16:22
İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 121 kişi tutuklandı | Video 01:07
İstanbul merkezli 39 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 121 kişi tutuklandı | Video 07.11.2026 | 15:23
Kuşadası’nda mobilya deposunda yangın | Video 02:42
Kuşadası'nda mobilya deposunda yangın | Video 07.11.2026 | 14:03
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi | Video 00:55
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 108 gram esrar ele geçirildi | Video 07.11.2026 | 13:11
Zeytinburnu’nda maganda dehşeti! Otomobilinden inen kadın, aracın camını böyle yumrukladı | Video 01:20
Zeytinburnu'nda maganda dehşeti! Otomobilinden inen kadın, aracın camını böyle yumrukladı | Video 07.11.2026 | 13:05
Beyoğlu’nda ve Fatih’te cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı | Video 00:40
Beyoğlu’nda ve Fatih’te cep telefonu çalan şüpheliler yakalandı | Video 07.11.2026 | 12:42
Karaman’da otomobil taş yığınının üzerinde askıda kaldı | Video 01:31
Karaman'da otomobil taş yığınının üzerinde askıda kaldı | Video 07.11.2026 | 12:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA