İstanbul Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı | Video

08 Kasım 2026 13:16

Çatalca'da Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak alana girdi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çatalca'da bulunan Hezarfen Havalimanı'na iniş yapan uçuş okuluna ait eğitim uçağı, saat 09.30 sıralarında pistten çıkarak toprak alana girdi. Pilot, uçağı güvenli şekilde durdururken ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerini tamamlamasının ardından uçak, incelenmek üzere bulunduğu alandan çekildi.