Aracını ilana koydu, az kalsın dolandırılıyordu! Kapora dolandırıcılığı girişimi kamerada | Video

07 Kasım 2026 16:39

Aksaray’da aracını satmak için ilan veren kaporta ustası, telefonla dolandırılmak üzereyken son anda olayı fark edip kıl payı kurtuldu. Birisi araç alıcısı, diğeri ise noter olduğunu iddia eden 2 ayrı dolandırıcıyla aynı anda konuşan araç satıcısı, vatandaşları da uyardı.