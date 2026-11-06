Ordu'da sahte alkollü içki imalathanesine operasyon: 973 litre alkol ele geçirildi | Video
06 Kasım 2026 14:06
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahte alkollü içki üretimi yapılan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 973 litre sahte alkol ele geçirildi.Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Çalışmalar çerçevesinde Fatsa ilçesinde bulunan bir ikametin imalathane olarak kullanıldığı belirlendi. Adreste yapılan aramalarda 973 litre sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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