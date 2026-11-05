Yüksekova'da yağmur sonrası gökyüzünde renk cümbüşü
05 Kasım 2026 19:29
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış ve soğuk havanın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı görsel bir şölen sundu.
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