Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video

06 Kasım 2026 10:01

Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak 5 kişiyi tuzağa düşüren şüphelilerin, buluşma bahanesiyle çağırdıkları mağdurları bıçak zoruyla metruk bina ve boş arazilere götürüp zorla soydukları, uygunsuz görüntülerini çektikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları gasp ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.