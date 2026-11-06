Video Yaşam Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video
Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video

Adana'da aşk vaadiyle tuzağa düşürdükleri 5 kişiyi soyup gasp eden şahıslar tutuklandı | Video

06 Kasım 2026 10:01

Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak 5 kişiyi tuzağa düşüren şüphelilerin, buluşma bahanesiyle çağırdıkları mağdurları bıçak zoruyla metruk bina ve boş arazilere götürüp zorla soydukları, uygunsuz görüntülerini çektikleri ve üzerlerindeki değerli eşyaları gasp ettikleri ortaya çıktı. Olayla ilgili düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin aşk vaadiyle kandırılarak gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gasp ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte kadın profili oluşturduğu ve bu profil aracılığıyla hedeflerine ulaştığı belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri buluşma bahanesiyle belirledikleri adreslere çağırdığı tespit edildi.

"BULUŞMAYA GELENLERİ BIÇAK ZORUYLA GÖTÜRDÜLER"
Şüphelilerin, buluşma için gelen kişilerin önünü keserek bıçak zoruyla etkisiz hale getirdiği, ardından mağdurları Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk bina veya boş arazilere götürdüğü belirlendi.

Burada mağdurları zorla soydukları ve uygunsuz görüntülerini çektikleri öne sürülen şüphelilerin, daha sonra mağdurların üzerindeki cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyaları gasp ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

"6 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ"
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) tespit edildi.

Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

"ÖCÜMÜZÜ ALMAK İÇİN VİDEOLARI ÇEKTİK"
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öcümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" dedikleri ileri sürüldü.

"6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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