Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye aracıyla çarpıp kaçtı! O anlar kamerada | Video

06 Kasım 2026 10:35

Bursa'da trafikte tartıştığı sürücüye öfkelenen şahıs, seyir halindeki otomobiliyle diğer araca çarparak kaçtı. Ana yolda yaşanan olayda sürücülerin zıtlaşması ve çarpışma anı kameraya saniye saniye yansıdı.