Video Yaşam Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı | Video
Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı | Video

Ataşehir’de 16 yaşındaki kuzenini öldürdüğü iddia edilen şüpheli Zeytinburnu'nda yakalandı | Video

06 Kasım 2026 15:10

İstanbul Ataşehir'de metruk bir binada bıçaklanan 16 yaşındaki Y.A.’nın hayatını kaybetmesine ilişkin aranan kuzeni H.A. (21), Zeytinburnu’nda saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda şüpheliyle birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, 2 Kasım'da Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk bir binada meydana geldi. Y.A.'nın bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemelerde bir bıçak ve bir satır ele geçirildi.

Polis ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda şüphelinin, hayatını kaybeden Y.A.'nın kuzeni H.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Zeytinburnu'nda saklandığı adresin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.A. ile birlikte ikisi çocuk toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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