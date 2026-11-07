Video Yaşam Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuru! İki grup böyle çatıştı | Video
Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuru! İki grup böyle çatıştı | Video

Bursa’da sokak ortasında kurşun yağmuru! İki grup böyle çatıştı | Video

07 Kasım 2026 17:13

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. İki grubun birbirlerine peş peşe ateş açtığı olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşı karşıya geldi. İki grup arasında başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş açtı.
Karşılıklı ateş açılan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, olayın ardından polis ekipleri silahlı çatışmaya karışan şahısların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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