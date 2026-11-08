Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binada yangın! | Video

08 Kasım 2026 12:12

Gaziosmanpaşa'da 15 katlı binanın 12'nci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.