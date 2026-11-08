Video Yaşam Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video

Bursa’da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı! 1 kişi hastaneye kaldırıldı | Video

08 Kasım 2026 09:44

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

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Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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