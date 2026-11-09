Şişli'de çarpışarak savrulan araçlardan biri cami kapısına diğeri kırtasiyeye girdi: O anlar kamerada

09 Kasım 2026 10:41

İstanbul'un Şişli ilçesinde gece saatlerinde çarpışarak savrulan iki araçtan biri caminin giriş kapısına, diğeri kırtasiyeye girdi. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırılırken, facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ve yan yana ilerlemekte olan iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan birisi yol üzerinde bulunan caminin giriş kapısına çarparken, diğer araç ise kırtasiyeye girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cadde üzerinde aynı yönde hızla ilerleyen iki araç önce birbirine ardından bir tanesi cami kapısına diğeri de kırtasiyeye çarpıyor.

Kırtasiyenin sahibi Yüksel Yaşar ise, "Saat 01.30 gibi iki araç, bir tanesi doğrudan buraya, diğeri de caminin demir kapısına vurup bu hale getirdiler. Daha önce pastanede de oldu. Bu kazaların sürekliliği, şu kaldırımların yapıldıktan sonra daha fazla olmaya başladı. Muhtemelen teknik bir problem vardır diye düşünüyorum. Bir de burada bir haftadır elektrik ve internet yok. Tabii sinyalizasyonda olmadığı için, o saatte trafik ışıkları da yanmadığı için muhtemelen etkisi vardır. Dükkanın yarısı gördüğünüz gibi yok olmuş" ifadelerini kullandı.