İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama! | Video

09 Kasım 2026 13:18

İzmir’de demir çelik fabrikasının oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan işçilerin olduğu öğrenildi.