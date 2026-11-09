Afyonkarahisar'da boş arazide yakılan lastikler nedeniyle gökyüzünü duman kapladı | Video
09 Kasım 2026 11:37
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boş arazide yakılan çok sayıda lastik nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çay Mahallesi kırsalında kullanılmayan lastikler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü siyah duman kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerince yangın söndürüldü.
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