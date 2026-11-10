Mardin’de kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı
10 Kasım 2026 09:19
Mardin’in Ömerli ilçesinde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kazanın, trafikte seyreden başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kamyona arkadan çarptıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.
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