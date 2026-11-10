Video Yaşam Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video
Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video

Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video

10 Kasım 2026 09:02

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük skandalda yeni perde açıldı. Hastanelerden toplanan son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarını sahte kutu ve prospektüslerle yenileyen şebekeye yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda yeni detay ortaya çıktı. Yakalanan Özbekistan uyruklu M.A.'nın Bağcılar'ki ikametinde yapılan aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların tarihinin geçtiği ve depoda sahte prospektüsler düzenlendiği tespit edildi.

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Türkiye'de geniş yankı uyandıran sahte ve tarihi geçmiş kanser ilacı vurgununda soruşturma genişliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suç ağının nasıl işlediği gözler önüne serildi. 11 ilde 5 iş yerine düzenlenen birinci dalga operasyonda 21 şüpheli tutuklanmış, İran uyruklu Moharram Jabbari liderliğindeki şebekenin, hastanelerden temin ettiği tarihi geçmiş kanser ilaçlarını merdiven altı matbaalarda basılan yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlayarak piyasaya sürdüğü belirlenmişti. 2. Dalga operasyonda da 15 şüpheli yakalanmıştı.

EVİNİ İLAÇ FABRİKASINA ÇEVİRMİŞ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda da yeni bir operasyon daha düzenlendi. Bağcılar'da tespit edilen Özbekistan uyruklu M.A.'nın ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 106 kutu kanser ilacı, 431 kutu çeşitli markalara ait tıbbi ilaç olmak üzere toplam 537 kutu ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.

İLK OPERASYONDAN ELDE EDİLEN DİJİTAL VERİLER ÇEMBERİ DARALTTI

İlk operasyonda ele geçirilen dijital materyaller didik didik incelenmiş, şüpheliler Moharram Jabbari, Mikail Aktaş, Cumhur Yılmaz ve Emrah Atik'in cep telefonları üzerinde yapılan ön incelemeler ve MASAK raporu, suç örgütünün derin bağlantılarını ortaya koymuştu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, şebekeyle irtibatlı olduğu tespit edilen 39 şüpheli yakalanmış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı.

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