Video Yaşam Rize'de kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı
Rize'de kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Rize'de kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

10 Kasım 2026 09:28

Rize'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan kamyonetin park halindeki TIR’a ve yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Çayeli-Madenli karayolu üzerinde meydana geldi. Çayeli ilçesi istikametine giden T.T. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir TIR'a ve o sırada yolda yürüyen 2 yayaya çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada ağır yaralanan yayalardan üniversite öğrencisi Ramazan Akın Bebek'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yaya D.Ü. ile otomobil sürücüsü T.T. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan D.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücü T.T.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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