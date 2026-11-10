Merdiven önündeki demir korkuluğu söküp çaldı! O anlar kamerada

10 Kasım 2026 11:28

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinin önünde yer alan merdivendeki demir korkuluğu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Kasım tarihinde Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde yaşandı. Şüpheli şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde bulunan merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Demir korkulukları bir süre sallayan şüpheli şahıs, sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen vatandaş, merdivende bulunan demir korkuluklarının yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına inceleyen iş yeri sahibi, demir korkulukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.