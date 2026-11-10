Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video

10 Kasım 2026 12:33

Avcılar’da seyir halindeyken kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte yola savrulan sürücü, arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Yaralının üzerinden geçerek yoluna devam eden otomobil sürücüsü kaçarken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 8 Kasım Pazar gecesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. (54) kullandığı motosikletle Avcılar merkez istikametine doğru seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Motosiklet yerde sürüklenirken, sürücü M.Y. yolsa savrularak hareketsiz kaldı. Kısa süre sonra arkadan gelen bir otomobil sürücüsü yaralıyı fark etmeden üzerinden geçti. Yaralının üzerinden geçen otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen diğer sürücüler durumu fark ederek yardıma koştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Motosiklet sürücüsünü otomobiliyle ezen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin hakimiyetini kaybedip kaza yaptığı ve yerde hareketsiz yattığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde gelen otomobil sürücüsünün yaralıyı farketmeden üzerinden geçtiği anlar da görüntülere saniye saniye yansıdı.