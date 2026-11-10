Video Yaşam Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video
Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video

Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video

10 Kasım 2026 12:33

Avcılar’da seyir halindeyken kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte yola savrulan sürücü, arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Yaralının üzerinden geçerek yoluna devam eden otomobil sürücüsü kaçarken, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, 8 Kasım Pazar gecesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. (54) kullandığı motosikletle Avcılar merkez istikametine doğru seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybederek devrildi. Motosiklet yerde sürüklenirken, sürücü M.Y. yolsa savrularak hareketsiz kaldı. Kısa süre sonra arkadan gelen bir otomobil sürücüsü yaralıyı fark etmeden üzerinden geçti. Yaralının üzerinden geçen otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen diğer sürücüler durumu fark ederek yardıma koştu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Motosiklet sürücüsünü otomobiliyle ezen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlinin hakimiyetini kaybedip kaza yaptığı ve yerde hareketsiz yattığı anlar yer aldı. Kısa süre içinde gelen otomobil sürücüsünün yaralıyı farketmeden üzerinden geçtiği anlar da görüntülere saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video 01:10
Motosikletiyle yola savruldu, arkadan gelen otomobilin altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video 10.11.2026 | 12:33
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:04
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 10.11.2026 | 12:22
Bakırköy’de otomobil 4 yayaya çarptı:18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 04:23
Bakırköy’de otomobil 4 yayaya çarptı:18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada 10.11.2026 | 11:40
Bağcılar’da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada 00:55
Bağcılar'da narkotik baskın! 606 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Operasyon kamerada 10.11.2026 | 11:29
Merdiven önündeki demir korkuluğu söküp çaldı! O anlar kamerada 00:29
Merdiven önündeki demir korkuluğu söküp çaldı! O anlar kamerada 10.11.2026 | 11:28
İzmir’de 17 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika, dronla görüntülendi | Video 03:13
İzmir'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika, dronla görüntülendi | Video 10.11.2026 | 11:21
Silivri’de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video 00:30
Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video 10.11.2026 | 11:17
Bağcılar’da ruhsatsız silah operasyonunda 1 tutuklama | Video 00:19
Bağcılar’da ruhsatsız silah operasyonunda 1 tutuklama | Video 10.11.2026 | 11:32
Bartın’da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video 02:32
Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video 10.11.2026 | 10:36
Kadıköy’de iş yerini kurşunlayan şüphelilere 6 ilçede operasyon | Video 02:25
Kadıköy'de iş yerini kurşunlayan şüphelilere 6 ilçede operasyon | Video 10.11.2026 | 10:19
İş yerinin merdivenindeki demir korkulukları böyle çaldı | Video 00:25
İş yerinin merdivenindeki demir korkulukları böyle çaldı | Video 10.11.2026 | 10:02
Hatay’da alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi | Video 00:42
Hatay'da alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi | Video 10.11.2026 | 09:58
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler saat 09.05’te araçlarını durdurdu | Video 06:01
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler saat 09.05'te araçlarını durdurdu | Video 10.11.2026 | 09:46
Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 02:35
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 10.11.2026 | 09:55
Rize’de kamyonet TIR’a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı 00:31
Rize'de kamyonet TIR'a ve yayalara çarptı! Kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı 10.11.2026 | 09:28
Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video 01:10
Kanser çetesi soruşturmasında 3. dalga operasyonu! | Video 10.11.2026 | 09:02
Batman’da korkunç kaza! 4 araca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı | Video 00:25
Batman'da korkunç kaza! 4 araca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücüsü yaralandı | Video 10.11.2026 | 08:57
Mardin’de kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı 00:34
Mardin’de kamyonla otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı 10.11.2026 | 09:19
Motosikletinin yandığını gören genç üzüntüden kendini yere bıraktı | Video 01:07
Motosikletinin yandığını gören genç üzüntüden kendini yere bıraktı | Video 10.11.2026 | 08:43
Başakşehir’de tartıştığı sürücünün başına kaskla vuran motosikletliye 180 bin lira ceza: O anlar kamerada 00:32
Başakşehir'de tartıştığı sürücünün başına kaskla vuran motosikletliye 180 bin lira ceza: O anlar kamerada 10.11.2026 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA