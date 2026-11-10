Kamyonetle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sürücü son yolculuğuna uğurlandı | Video
10 Kasım 2026 14:57
Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Atakan Bağbaşı, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, Yenice-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Bağbaşı (42) yönetimindeki otomobil ile Abdulsamet Aksoy idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Atakan Bağbaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Bağbaşı ve M.S.K. ile kamyonet sürücüsü Abdulsamet Aksoy yaralandı.
Hayatını kaybeden Bağbaşı için Çamlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
İkindi vakti Yenice'de kılınacak cenaze namazının ardından Bağbaşı'nın cenazesi toprağa verilecek.
Cenaze törenine Karabük Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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