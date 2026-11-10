Video Yaşam Diyarbakır'da 19 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Diyarbakır'da 19 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Diyarbakır'da 19 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

10 Kasım 2026 13:55

Diyarbakır'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 7 Kasım'da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar'ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

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