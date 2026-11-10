Video Yaşam Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

10 Kasım 2026 15:53

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, fabrika duvarına ve ağaca çarparak durabildi. Feci kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Babacan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Baran Y. (23) yönetimindeki 03 LB 279 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan minibüs, önce fabrika duvarına, ardından ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan sürücü Baran Y. ile yolcular Fırat T. (16), Enes K. (21) ve Sait S. (21) yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak hızla fabrika duvarına ve ağaca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 16 yaşındaki Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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