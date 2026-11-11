Karnı etkinlikte ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ikinci çocuğuna hamile!

11 Kasım 2026 21:04

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında evlenmişti. Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı’nın bu mutlu evliliğinden bir de oğulları dünyaya gelmişti. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Melisa Aslı Pamuk, katıldığı etkinlikte belirginleşen karnıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncu, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.