‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı
12 Kasım 2026 18:23
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gece saat 12.00’de etkinlikten ayrılan oyuncuya, basın mensuplarının “Geceyi erken terk ettiniz” sözleri üzerine verdiği yanıt ise gülümsetti.
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