Video Magazin ‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı
‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

‘Geceyi erken terk ettiniz’ sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

12 Kasım 2026 18:23

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gece saat 12.00’de etkinlikten ayrılan oyuncuya, basın mensuplarının “Geceyi erken terk ettiniz” sözleri üzerine verdiği yanıt ise gülümsetti.

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