Bahar Candan'ın son hamlesi "Bu kadarına da pes" dedirtti... | Video
13 Kasım 2026 10:57
Günümüz dünyasının en sinsi ve yıkıcı bağımlılıklarından biri haline gelen "görünür olma" tutkusu, mahremiyetin sınırlarını tamamen ortadan kaldırdı. Ablası Nihal Candan'ın yaşadığı ağır süreçlerin ardından hayatını sorgulaması beklenen Bahar Candan'ın, en mahrem aile sitemlerini ve yaşadığı dışlanmaları dahi birer etkileşim aracına dönüştürmesi sosyal medyanın yarattığı "duygusal körleşmeyi" gözler önüne serdi.
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