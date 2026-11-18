Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'dan eğlenceli paylaşım | Video

18 Kasım 2026 10:14

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kızı Şevval El Roman, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte paylaştığı eğlenceli videoyla dikkat çekti. İşte babasının “Kızım benim kulaklıklarım nerede?” sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Şevval El Roman’ın o anları!