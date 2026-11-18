Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'dan eğlenceli paylaşım | Video
18 Kasım 2026 10:14
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın kızı Şevval El Roman, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte paylaştığı eğlenceli videoyla dikkat çekti. İşte babasının “Kızım benim kulaklıklarım nerede?” sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Şevval El Roman’ın o anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
Rafet El Roman ve kızı Şevval El Roman'dan eğlenceli paylaşım | Video 18.11.2026 | 10:13
00:51
Türkan Şoray etkinlikte müstakbel damadıyla selamlaştı! İşte o anlar! 17.11.2026 | 23:56
00:11
Hülya Avşar'dan dans şov! Derslerinin sonucunu takipçileriyle paylaştı 17.11.2026 | 22:28
00:31
05:18
00:31
Blok3 kesenin ağzını açtı! Nişan tepsisini tomar tomar parayla doldurdu... 17.11.2026 | 12:06
00:37
00:18
00:26
Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video 16.11.2026 | 08:48
00:59
00:18
3’üncü kez evlendi! Şarkıcı Kutsi Sevda Sönmez’le evlendi! 15.11.2026 | 21:38
00:20
00:24
İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video 13.11.2026 | 15:23
00:44
00:15
00:20
Bahar Candan'ın son hamlesi "Bu kadarına da pes" dedirtti... | Video 13.11.2026 | 10:57
00:25
00:10
00:36