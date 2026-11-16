Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün dansı, katıldıkları düğüne damga vurdu | Video

16 Kasım 2026 15:56

Futbol dünyasından Caner Erkin, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek gibi pek çok ismin bir araya geldiği düğün törenine Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz’ün dansı damga vurdu. Aynı takımın formasını giyen iki futbolcunun pistteki uyumu ve neşeli halleri davetlilerden büyük alkış aldı.