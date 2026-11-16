Video Magazin Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video
Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video

Usta sanatçı Orhan Gencebay: “Vasiyetimi hazırlamadım çünkü...” | Video

16 Kasım 2026 08:48

Usta sanatçı Orhan Gencebay, GÜNAYDIN’a çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyadaki konumundan müzik sektörünün durumuna kadar samimi açıklamalar yapan Gencebay, vasiyetini hazırlamadığını da söyledi. Sanatçı “Benim çok güzel bir ailem var. Her şeyim onların zaten. Ailem için canımı veririm. Şükürler olsun herkese yetecek maddi manevi yeterliliğimiz var” dedi.

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