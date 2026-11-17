Soner Arıca 'Ayrılık' şarkısını bu kez sağlık sorunu atlatan bir hayranı için söyledi! İşte o anlar... | Video

17 Kasım 2026 14:18

Ünlü şarkıcı Soner Arıca, zorlu bir sağlık sürecini geride bırakan hayranına konserinde unutulmaz bir jest yaptı. Sanatçı, sevilen şarkısı “Ayrılık”ı bu kez hayranı için seslendirirken, o anlar kameralara yansıyan görüntülerle herkesi duygulandırdı.