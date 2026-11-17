Blok3 kesenin ağzını açtı! Nişan tepsisini tomar tomar parayla doldurdu...
17 Kasım 2026 13:23
Vur’, ‘Affetmem’ ve ‘Kusura Bakma’ şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Blok3, bu kez müzik kariyeriyle değil, katıldığı bir nişan töreniyle gündeme geldi. Yakın arkadaşının mutlu gününe eşlik eden rapçi, “Makas kesmiyor” sözleri üzerine kesenin ağzını açtı!
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