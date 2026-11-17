Kamyon istinat duvarına çarptı, sürücü araçta sıkıştı
17 Kasım 2026 23:27
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun istinat duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.Kaza, Hisarcık-Simav kara yolu Tokat köyü girişinde meydana geldi.
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