Büyükçekmece'de 2'nci kattaki balkon çöktü! Saniyelerle kurtulan kadın anlattı

17 Kasım 2026 15:21

Büyükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairenin balkonu çöktü. Olayda saniyelerle yara almadan kurtulan Fatma Yener, "Dışarı çıktım balkondan ayrıldıktan 2 saniye sonra arkamdan düştü" ifadelerini kullandı.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi Kar Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın ikinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Kopan beton parçaları alt katta oturan Fatma Yener'in balkonuna düştü. Olaydan saniyeler önce balkonda etrafı izleyen Yener, şans eseri yara almadan kurtuldu. Balkonun çöktüğünü görenler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri can kaybı olmadığını görünce çalışmalarını tamamlayıp ayrıldı.

'SÜREKLİ SESLER GELİYOR KORKARAK YATIYORUM'

Olay anını anlatan Fatma Yener, "Balkondaydım. Oradan aşağı indim, buraya geldim saniyelerle arkamdan düştü. 2 saniye daha orada dursam üstüme düşecekti. Üst kat komşumun balkonu düştü. Binanın her yeri çatlak, biz oturuyoruz diye tadilat yaptık depremde hasar aldı. Kolonlarda hiç demir yok. İçerisi düzgün görünüyor ama tadilattan dolayı öyle. 38-40 yıllık bir bina. Sürekli sesler geliyor korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz. 2 komşumuz istemiyor" ifadelerini kullandı.