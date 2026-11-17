Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video
17 Kasım 2026 13:38
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobil ile iş makinesi yüklü tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Afşin-Göksun Karayolu üzerindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri, seyir halindeki üzerinde iş makinesi yüklü tıra çarparak durabildi.
Zincirleme trafik kazasında araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavşakta güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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