Çorum'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi! | Video

17 Kasım 2026 08:49

Çorum'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Kovalamaca sırasında biri ekip otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu.