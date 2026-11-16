Halıya sarılı olarak cesedi bulunan Oğuzhan Kalkan'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

16 Kasım 2026 15:37

İstanbul Kuruçeşme'deki bir eğlence mekanında 24 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının altından akılalmaz bir vahşet ağı çıktı. Şüphelilerin telefonunu inceleyen polis, Beyoğlu'nda sır dolu bir eve baskın düzenleyerek halıya sarılı bir ceset buldu. Yasa dışı bahis hesaplaşması, gömülmek üzere bagajda bekletilen kazma-kürekler ve iş adamlarına kurşun yağdıran organize suç örgütüne dair tüm detaylar gün yüzüne çıktı. İşte 26 şüphelinin adliyeye sevk edildiği o dehşet verici olaylar zincirinin perde arkası...

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, çetenin Kuruçeşme'deki saldırıdan önce bir iş adamını tehdit ettiği belirlendi. Şüphelilerin, iş adamına baskı kurmak amacıyla yakınlarının Eyüpsultan ve Beşiktaş'taki ikametlerine yönelik silahlı saldırılar düzenlediği tespit edildi. İddiaya göre 6 Kasım'da Beşiktaş'ta, 8 Kasım'da ise Eyüpsultan'da gerçekleştirilen saldırılarda aynı çete üyelerinin rol aldığı belirlendi. Polis ekipleri bu olaylarla ilgili çalışmalarını sürdürürken Kuruçeşme'deki eğlence mekanına yönelik saldırı yaşandı.

MEKAN SAHİBİNDEN PARA VE SİLAH İSTEDİLER

Çete üyelerinin, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan gece kulübünün sahibiyle de irtibat kurarak kendisinden para ve silah talep ettiği öne sürüldü. Taleplerin kabul edilmemesi üzerine eğlence mekanına yönelik ilk silahlı saldırının gerçekleştirildiği belirlendi. İddiaya göre saldırıda ciddi bir maddi zarar meydana gelmemesi üzerine iş yeri sahibi, yurt dışında bulunduğu belirtilen çete liderine mesaj göndererek tepki gösterdi. Mekan sahibinin polise herhangi bir müracaatta bulunmadığı öğrenildi.

BİR GÜN ÖNCE İŞE ALMIŞ

Bunun ardından iş yeri sahibinin korunması amacıyla üç kardeşin koruma olarak çağrıldığı, çete üyelerinin aynı gece yeniden mekana gelerek ateş açtığı ve yaşanan saldırıda kapıda görev yapan 24 yaşındaki Umut Andık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ GÖMMEK İÇİN KAZMA KÜREK HAZIRLAMIŞLAR

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise cinayetten önce ele geçirilen çalıntı araç oldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım'da Beyoğlu Sütlüce'de şüpheli bir araç buldu. Çalıntı olduğu belirlenen araçta ikiz plakaların yanı sıra kazma, kürek, çizme ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Araçta bulunan malzemelerin incelenmesiyle şüphelilerin bir kişiyi öldürüp gömmek için hazırlık yapmış olabileceği değerlendirildi. Aracın, daha sonra Oğuzhan Kalkan'ın cesedinin bulunduğu adrese yakın bir sokakta ele geçirilmesi dikkat çekti. Polis ekipleri, şüphelilerin cesedi ortadan kaldırmak için hazırlık yaptığını ancak çeşitli nedenlerle bu planı gerçekleştiremediğini değerlendiriyor.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!

Halıya sarılı olarak cesedi bulunan Oğuhan Kalkan'ın öldürülmeden önce Havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

TELEFONLARIN İNCELENMESİYLE HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Kuruçeşme saldırısıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, halıya sarılmış erkek cesedine ait görüntülere ulaşıldı. Bunun üzerine Beyoğlu Bekçi Sokak'taki adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde halıya sarılı halde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 1996 doğumlu Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Kalkan'ın 2 Kasım'da İstanbul Havalimanı'na geldiği, havalimanından taksiye binerek doğrudan cesedinin bulunduğu adrese gittiği tespit edildi.

BAŞINA 6 KURŞUN SIKIP HALIYA SARMIŞLAR

İddiaya göre Kalkan, çetenin yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği paraların aktarılması ve finansal işlemleriyle ilgileniyordu. Örgütün, yasa dışı bahis gelirlerinden bir bölümünün kaybolmasından Kalkan'ı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle kendisini İstanbul'a çağırdığı değerlendiriliyor. Beyoğlu'ndaki dairede tabancayla başından 6 kez vurularak öldürüldüğü belirlenen Kalkan'ın cep telefonunun da ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde ise cinayete ilişkin suçlamaları birbirlerine yönelttiği belirtildi.

CESEDİ YOK ETME GÖREVİNİ KURUÇEŞME'DEKİ ŞÜPHELİLERE VERMİŞLER

Soruşturmanın bir diğer önemli ayrıntısı da çete üyelerinin Oğuzhan Kalkan'ın cesedini ortadan kaldırmak için Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı bazı şüphelileri görevlendirdiği iddiası oldu. Polis ekipleri, çete içerisindeki görev dağılımını, cinayetin ardından yapılan planlamayı ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantılarını incelemeye aldı.

26 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Kuruçeşme'deki saldırı ve Beyoğlu'ndaki cinayetle bağlantılı toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin farklı eylemlerine karıştığı belirlenen şüphelilerin de dosyaya dahil edilmesiyle soruşturma genişletildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin, çetenin yurt dışındaki yöneticileriyle bağlantılarını ve başka suçlara karışıp karışmadıklarını araştırmayı sürdürdüğü öğrenildi.